Австрия заинтересована в строительстве «Северного потока — 2»

Москва, , 15:56 — REGNUM Австрия проявляет заинтересованность строительством газопровода «Северный поток — 2», который пройдёт из России в Германию по дну Балтийского моря. Об этом президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил в ходе выступления перед Госдумой РФ.

Читайте также: Глава ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока — 2»

«Газпром»: уложены 300 км труб «Северного потока — 2»

По его словам, которые приводит РИА Новости, проект будет способствовать безопасности Евросоюза.

«Мы заинтересованы в проекте газопровода «Северный поток — 2», чтобы укреплять стабильность и безопасность Евросоюза», — сказал Соботка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что австрийские партнеры поддерживают проект «Северный поток — 2». Остаться «политически задействованной» в проекте намерена и Германия. На днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что Россия всё равно достроит газопровод. А в случае выхода немецких компаний из проекта некому будет «выступать за альтернативный транзит газа через территорию Украины».

Ранее по теме: Путин: Австрия поддерживает «Северный поток — 2»

Добавим, что на сегодняшний день российская государственная корпорация «Газпром» уже построила около 300 км газопровода «Северный поток — 2». Работы по укладке труб завершены в прибрежной зоне Германии и в настоящее время ведутся в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии. Кроме того, работы идут в исключительной экономической зоне Финляндии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: в Москве знают о рисках политизации «Северного потока — 2»