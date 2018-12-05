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Австрия заинтересована в строительстве «Северного потока — 2»

Экономика

На сегодняшний день по дну Балтийского моря уже уложено почти 300 км труб

Москва, 5 декабря 2018, 15:56 — REGNUM  Австрия проявляет заинтересованность строительством газопровода «Северный поток — 2», который пройдёт из России в Германию по дну Балтийского моря. Об этом президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил в ходе выступления перед Госдумой РФ.

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«Газпром»: уложены 300 км труб «Северного потока — 2»

По его словам, которые приводит РИА Новости, проект будет способствовать безопасности Евросоюза.

«Мы заинтересованы в проекте газопровода «Северный поток — 2», чтобы укреплять стабильность и безопасность Евросоюза», — сказал Соботка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что австрийские партнеры поддерживают проект «Северный поток — 2». Остаться «политически задействованной» в проекте намерена и Германия. На днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что Россия всё равно достроит газопровод. А в случае выхода немецких компаний из проекта некому будет «выступать за альтернативный транзит газа через территорию Украины».

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Добавим, что на сегодняшний день российская государственная корпорация «Газпром» уже построила около 300 км газопровода «Северный поток — 2». Работы по укладке труб завершены в прибрежной зоне Германии и в настоящее время ведутся в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии. Кроме того, работы идут в исключительной экономической зоне Финляндии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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