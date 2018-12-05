Сдерживать падение рубля будет несколько факторов — эксперт

Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 5 декабря, рубль будет под давлением, но для тотальных распродаж нынешнего новостного фона недостаточно. 6 декабря ОПЕК опубликует свое решение относительно объемов добычи на 2019 года. В преддверие этого события на догадках о вероятности того, или иного сценария валютные трейдеры могут вести себя сдержанно. Кроме того, предварительные договоренности о намерении снизить объем добычи нефти сулят снижение поддержки ВВП страны на 2019 год. Низкие цены на нефть валютные спекулянты будут отыгрывать заранее, а не по факту сокращения поступлений в бюджет страны. заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Если говорить отдельно о причинах слабости рубля в середине недели, то основной можно назвать агрессивность США по отношению к России и новые заявления о намерении препятствовать строительству проекта «Северный поток-2». Ключевой посыл заключается в том, что таким образом «США поддерживают Украину», а это может стать причиной более ранних очередных санкций. Если же смотреть детальнее, то у США есть свой интерес в поставках газа в Европу и ограничении возможностей влиять на политические настроения в Европе», — пояснила эксперт.

Кроме того, санкции США имеют долгосрочную цель — вытеснить «Газпром» с европейского рынка. То есть, возможно, что некое перемирие между США и Китаем происходит только для того, чтобы не потерять еще одного партнера и заняться более насущной проблемой — Россией. Также стоит отметить, что сдерживать падение рубля будет доходность ОФЗ, сильный платежный баланс, восходящая коррекция цен на нефть в мире, сообщения в СМИ о том, что Центробанк РФ рассматривает нововведения для работы обменных пунктов.

«Последний показатель будет мощным драйвером для снижения спроса на иностранную валюту, так как при сокращении количества участников на рынке спред по операциям может составлять и 10 рублей, что значительно снизит пыл валютных спекулянтов, кто любит зарабатывать на девальвации рубля. 5 декабря вторая половина торгового дня для рубля может проходить в диапазоне 66,20−66,40 по доллару и 75,50−75,60 по евро», — считает Сальникова.

Читайте также: Рубль «не отпускают» геополитические риски