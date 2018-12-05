Минприроды проконтролирует ситуацию с ливневым коллектором в Саратове

Москва, , 15:37 — REGNUM Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин берет на контроль ситуацию с городским ливневым коллектором в Саратове, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова в ходе «правительственного часа» обратила внимание главы Минприроды на то, что в Саратове очень остро стоит вопрос городского ливневого коллектора, расположенного в центре города, выбросы которого напрямую идут в Волгу, «радуются этому только чайки и рыбаки». По ее словам, для решения этой проблемы срочно требуется миллиард вливаний на очистные сооружения, но при бюджете города Саратова 14 млрд это просто неподъемная сумма.

Кобылкин сообщил, что ситуацию с городской ливнёвкой погрузили в нацпроект «Экология».

"В спешке писался нацпроект «Экология». Он на самом деле в очень короткие сроки был создан, и мы погружали туда проекты, которые были у территорий готовы. Вот по заявке Саратовской области, то, что было заявлено, мы погрузили в этот национальный проект. Ну, это не говорит о том, что мы не будем актуализировать. У некоторых там проектная документация была на выходе, то есть кто-то уже имел экспертизу, кто-то не имел. Но мы брали только готовые проекты. Поэтому в ближайшее время мы актуализацию проведём, я записал себе по Саратову, обязательно посмотрим этот вариант», — заявил министр.