Путин запустил в эксплуатацию газовый комплекс «Бованенково»

Москва, , 15:34 — REGNUM Сегодня, 5 декабря, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию третьего (финального) газового промысла «Бованенково» на Ямале, сообщается на сайте Кремля.

«Это третий финальный газовый промысел уникального Бованенковского газового месторождения. Таким образом, добыча газа здесь выйдет на полную мощность», — отметил Путин.

Кроме того, сегодня открывается вторая нитка газопровода Ухта-Торжок, что позволит нарастить поставки газа Ямала в центральную часть России.

Президент поздравил и поблагодарил всех, кто принимал участие создании этих важных промышленных и инфраструктурных объектов с успешным завершением масштабной и сложной работы.

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Как сообщало, полуостров Ямал является стратегически важным регионом для развития российской газовой отрасли. Планируется, что Бованенковское месторождение выведет месторождение на уровень добычи газа в 115 млрд кубометров в год.

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