Минфин РФ направит на закупку валюты еще 366 млрд рублей

Москва, , 15:23 — REGNUM В период с 7 декабря 2018 года по 14 января 2019 года на закупку иностранной валюты Министерство финансов России направит 366,1 млрд рублей дополнительных доходов от экспорта нефти и газа. Об этом сообщает 5 декабря пресс-служба ведомства.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в декабре 2018 года в размере +359,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило +7 млрд рублей. Таким образом, общая сумма, на которую в рамках бюджетного правила Минфин РФ закупит валюту, составила 366,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила возобновления регулярных покупок валюты для Минфина РФ в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года.

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