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Если гражданам разрешат приостанавливать выплаты, вырастут ставки: эксперт

Экономика

Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов предложил разрешить заемщикам при определенных условиях приостанавливать выплаты по ипотеке на срок до шести месяцев

Санкт-Петербург, 5 декабря 2018, 15:17 — REGNUM  Если инициатива Центробанка о возможности приостанавливать ипотечные выплаты будет утверждена, банки поднимут процентные ставки, чтобы застраховать себя от предстоящих убытков, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 декабря, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя предложение руководителей ЦБ о поддержке некоторых категорий ипотечных заемщиков.

Как сообщалось ранее, первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов предложил разрешить заемщикам приостанавливать выплаты по ипотеке на срок до шести месяцев в случае потери работы или временной утраты трудоспособности.

В случае появления такого правила банки просто поднимут процентные ставки по ипотеке. Банки — это коммерческие учреждения, их цель состоит в получении прибыли. Предложение государства означает для них потенциальные убытки, и чтобы компенсировать их, они повысят ставки.

Люди, временно приостановившие платежи, будут получать льготы за счет всех остальных. Возможно, банки изберут не рост ставок, а иной способ: к примеру, ужесточат условия получения ипотечных кредитов, чтобы снизить вероятность таких ситуаций, будут более внимательно проверять все то, что касается работы, — отметил Скоробогатов.

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Ипотечное кредитование
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