СУЭК победила в проекте «Лидеры корпоративной благотворительности»

Москва, , 15:12 — REGNUM На церемонии награждения заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев отметил: «Социальная деятельность и благотворительность помогает делать жизнь наших сотрудников в регионах, членов их семей лучше, стабильнее, комфортнее. Именно эта цель — основа социальной стратегии СУЭК. Мы благодарны, что наша работа получила высокую оценку. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе, кто дает жизнь нашим социальным программам и проектам — а их более полутора сотен в год. Это — руководство СУЭК, которое всячески поддерживает нашу работу и считает социальную ответственность неотъемлемой частью стратегии развития компании. Это — наши сотрудники в регионах, которые не просто активно участвуют в социальных проектах, но часто являются их инициаторами и движущей силой. Ваша высокая оценка — это награда для каждого из нас!».

АО «СУЭК» также было признано победителем еще в нескольких номинациях. Компания заняла первое место в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лучшая программа (проект), раскрывающая политику и принципы корпоративных социальных инвестиций в территориях», а также первое место в номинации Агентства социальной информации «Информационная открытость благотворительной деятельности».

СУЭК традиционно входит в число лидеров проекта. В предыдущем году компания стала обладателем специального приза «За эффективность управления благотворительными программами» и заняла призовое место в номинации «Информационная открытость благотворительной деятельности». В 2016-м году СУЭК была признана победителем в номинации «Лучшая программа, раскрывающая политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании» и заняла второе место в общем рэнкинге.

Цели проектов многих участников рэнкинга — обустройство малых городов, где находятся заводы компаний. Так победитель рэнкинга СУЭК развивает девять направлений благотворительности, чтобы поддерживать высокое качество жизни сотрудников в регионах. В каждой программе участвуют и местные власти, и общественные организации, и население. Самый яркий проект, за который СУЭК получила первое место, — реформирование рабочего поселка Чегдомын в Хабаровском крае, в котором находится градообразующее предприятие «Ургалуголь», принадлежащее СУЭК.

По сообщению СМИ, количество участников проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» сокращается. Так в 2016 г. в конкурсе участвовало 60 компаний, в 2017 г. — 52, а в 2018 г. — 46. Однако благотворительные бюджеты компаний растут. Если в 2017 г. 45 компаний, предоставивших информацию о своем бюджете на благотворительные проекты, выделили 43,9 млрд руб., то в 2018 г. 41 компания, предоставившая информацию, потратила уже 50,6 млрд руб.

«Лидеры корпоративной благотворительности» — совместный проект Форума доноров и международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC, направленный на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности. Цель проекта — выявить лучшие благотворительные программы компаний и распространить информацию о них для привлечения внимания общества, бизнеса, власти и СМИ к корпоративной благотворительности в России.