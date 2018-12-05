Пять штрафов наложили на «Газпром газораспределение Махачкала»

Махачкала, , 15:42 — REGNUM Компания «Газпром газораспределение Махачкала» оштрафована на более чем 10,6 млн рублей за нарушение федерального закона о защите конкуренции. Санкции наложены за незаконное отключение газа пяти организациям, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе дагестанского УФАС.

Антимонопольный орган признал незаконным отключения газа для РЖД, торгового дома «Фея», научно-производственного объединения «Модуль», кафе «Халал» и «Три льва». По данным фактам на предприятие был наложен штраф в размере 13 млн 410 тыс. рублей (по 2 млн 682 тыс. рублей за каждое из пяти нарушений).

Газовая компания не согласилась со штрафными санкциями и обратилась в Арбитражный суд Дагестана. Привлечение АО «Газпром газораспределение Махачкала» к административной ответственности по всем выявленным нарушениям было признано законным. Однако общий размер штрафа был снижен до 10 млн 667 тыс. рублей.

Читайте также: В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск»

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Газпром межрегионгаз Пятигорск» была оштрафована в ноябре 2018 года в Дагестане почти на 2 млн рублей. Предприятие признали виновным в связи с угрозами о прекращении поставок газа трем медицинским учреждениям республики. За каждое из нарушений был наложен штраф в размере 650 тыс. рублей.