Ростовские власти не жалеют бюджетных средств на дорожную разметку

Ростов-на-Дону, , 14:58 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону не жалеют средств на дорожную разметку и знаки, ежегодно выделяя на эти цели миллионы бюджетных рублей. На этот раз аукцион объявлен на сумму 92 млн рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который выполнит работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города и установит техсредства организации. При этом исполнитель должен предоставить гарантию на разметку независимо от того, нанесена она краской или пластиком.

Стоит отметить, что в 2016 году дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявляла электронные аукционы на выполнение работ по нанесению дорожной разметки. Тогда было выделено из городского и областного бюджетов также более 95 млн рублей. Летом 2017 года власти решили, что дорожная разметка и знаки вновь нуждаются в обновлении и вновь был объявлен конкурс на сумму 47,5 млн рублей.

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