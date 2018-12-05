В Волгоградской области приняли бездефицитный бюджет на 2019 год

Волгоград, , 15:00 — REGNUM Депутаты Волгоградской областной думы на заседании 5 декабря приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020—2021 года. Как сообщили в пресс-службе областного парламента, бюджет сформирован без дефицита. Расходы и доходы региональной казны должны составить по 98,7 млрд рублей.

По данным депутатов, около 40% налоговых доходов бюджета приходятся на промышленные предприятия области. Среди расходов казны большую часть занимает социальная сфера. Так, планируется, что более 22,5 млрд рублей в 2019 году пойдут на образование. В частности, деньги предусмотрены на строительство дошкольных учреждений. В 2019—2020 году в регионе должно появиться 25 новых детских садов.

«В принятом финансовом документе предусмотрено выполнение в полном объеме существующих и новых мер социальной поддержки, которые начнут действовать в регионе с 1 января будущего года, включая обеспечение горячими завтраками всех без исключения учеников первых классов, увеличение в два раза размера единовременного пособия для женщин не старше 24 лет при рождении первенца, предоставление льготной ипотеки и займов молодым и многодетным семьям и других», — сообщили пресс-служба Волгоградской областной думы.

ИА REGNUM напоминает, что бюджет Волгоградской области на 2018 год также был принят без дефицита. По сравнению с прошлогодним документом, расходы и доходы увеличились примерно на 15 млрд рублей. Тогда они составляли 83,5 млрд рублей.

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