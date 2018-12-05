Власти Москвы не видят перспектив у интернет-агрегаторов такси

Москва, , 14:56 — REGNUM Транспортный комплекс Москвы негативно оценивает перспективы развития рынка интернет-агрегаторов заказа такси. Анализ опубликован 5 декабря в Twitter-странице структуры правительства Москвы «Московский транспорт».

«Проведённая нами оценка потенциала развития рынка именно интернет-агрегаторов заказа такси — негативная. С учётом сегодняшних тарифных решений агрегаторов, мы думаем, что будет активно возрождаться сегмент прямых заказов от крупных владельцев такси напрямую к пассажирам», — говорится в сообщении.

Московские власти также выступили «за регулирование на уровне федерального законодательства работы интернет-агрегаторов такси». Основной задачей, по их мнению, должно стать прозрачное тарифообразование и ответственность за услугу для пассажиров.

Транспортный комплекс предложил вариант решения по регулированию в этой сфере — введение гарантированной минимальной зарплаты для водителей такси, которую должны гарантированно выплачивать агрегаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря таксист Роман Катареничев устроил голодовку в центре Москвы из-за невыгодных условий работы. Он отказывался выполнять заказы клиентов и рассказывал журналистам о невыгодных условиях работы. Кроме низких тарифов и цен на топливо, таксист недоволен отчислениями агрегатору и введением режима для самозанятых.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Москвы таксист объявил голодовку