Налогообложение во Франции достигло рекордного уровня — отчет ОЭСР

Париж, , 15:01 — REGNUM Согласно отчету организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованному в среду, 5 декабря, налогообложение во Франции достигло рекордного уровня среди стран-членов ОЭСР в 2017 году, сообщает Le Figaro.

В 2017 году налоги и социальные взносы составляли 34,2% валового внутреннего продукта (ВВП) в среднем в 36 странах ОЭСР. Налогообложение во Франции достигло 46,2% ВВП в 2017 году (+ 0,7 пункта по сравнению с 2016 годом).

Франция заняла первое место по налогообложению, обогнав Данию (46%) и Бельгию (44,6%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Франции пошло на уступки и под давлением акций протеста «желтых жилетов» отложило введение налога на топливо на шесть месяцев.

Читайте также: «Никакой налог не оправдан, если единство нации в опасности»