Москва, , 03:50 — REGNUM Ноябрь 2018 был отмечен важными событиями в энергетической сфере глобальной политической игры. О том, как продвигаются российские инициативы в газовой области и какое влияние они способны оказать на отношения России с Европой, рассказывает автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Завершена морская часть «Турецкого потока», подходит к завершению строительство «Северного потока — 2», а в Калининград направляется специализированное судно-регазификатор «Маршал Василевский» со 170 тоннами СПГ. Интерес к сжиженному газу, растущий во всем мире, нашел свое место и в российских просторах, на третьей технологической линии предприятия «Ямал-СПГ» получена первая партия СПГ. Российские газопроводы «охватывают Европу в кольцо» с севера и юга, а попытки США продавить поставки своего СПГ на европейские рынки разбиваются о предложение СПГ ямальского — такое будущее вырисовывается из анализа тенденций, наблюдаемых в ноябре 2018.

Что же еще остается сделать России, чтобы такой вариант весьма выгодного для нее развития событий воплотился в реальность?

Читайте подробности о газовом противостоянии в Европе в статье Геоэнергетический калейдоскоп одной недели ноября

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