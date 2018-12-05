Количество станций сотовых операторов в РФ выросло на 11%

Москва, , 14:33 — REGNUM В России в 2018 году количество базовых станций операторов сотовой связи «большой четверки» в среднем выросло на 11% и составило 667 тыс. 280 базовых станций, сообщили в Роскомнадзоре.

Большое количество станций возвела компания «ВымпелКом» — 138 тыс. 394 станций, рос 20%. На втором и третьем месте «МТС» и «Т2 Мобайл» — 172 тыс. 077 и 138 тыс. 944 базовых станций соответственно, рост 13%.

Между тем, лидером по количеству базовых станций остается компания «МегаФон» — с начала года возведено 217 тыс. 865 при годовом росте 5%.

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В ведомстве отметили, что увеличение числа базовых станций операторов мобильной связи сохраняется за счет роста числа радиоэлектронных средств стандарта LTE. За год возведено 225 тыс. 144 станции, рост составил 34%.

Справка ИА REGNUM :

Стандарт LTE — это беспроводная высокоскоростная передача данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

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