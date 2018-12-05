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Воронежский суд обязал застройщика поправить «падающую» многоэтажку

Экономика

ЖБИ-2 обязана устранить нарушения, допущенные при строительстве дома, в течение 60 календарных дней

Воронеж, 5 декабря 2018, 14:09 — REGNUM  В Воронеже Арбитражный суд удовлетворил иск управляющей компании к застройщику с требованием устранить нарушения, допущенные при строительстве многоэтажного жилого дома. Решение было вынесено 29 ноября, резолютивная часть опубликована в картотеке арбитражных дел.

Речь идет о многоэтажном жилом доме по улице Хользунова, 60-б, который жильцы прозвали «пизанской башней». Дом был построен в 2007 году, заказчиком строительства выступила местная компания Завод железобетонных изделий № 2. Несколько лет назад жильцы дома стали жаловаться на то, что дом опасно накренился и даже может обрушиться. В 2017 году иск в арбитражный суд Воронежской области к ЖБИ-2 с требованием устранить нарушения, допущенные при строительстве, направила управляющая компания «Стройтехника».

Согласно решению, вынесенному по иску, суд обязал ЖБИ-2 в течение 60 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки, допущенные при выполнении работ по строительству дома. В частности, компания должна разработать проект на устранение недостатков работ в отношении отклонения кладки стен секций № 5 и № 3 от вертикальной оси дома и устранить эти недостатки, устранить недостатки ливневой канализации, выполнить водонепроницаемую отмостку по периметру дома.

Между тем, по информации издания De Facto, ЖБИ-2 являлась заказчиком, проектом и строительством занимался подрядчик. Будет ли обжаловать решение суда компания, пока неизвестно — на это есть два месяца с момента вступления в законную силу. Как пояснил изданию коммерческий директор ЖБИ-2 Артем Чекмарев, решение будет принято после получения мотивировочной части решения.

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Строительство жилья
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