На Камчатке «граждане СССР» отказались платить за ЖКУ

Петропавловск-Камчатский, , 14:09 — REGNUM Жители Камчатки, назвавшиеся «гражданами СССР», уведомили ресурсоснабжающие предприятия и управляющие компании о нежелании оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. Организации получили десятки подобных писем, передает радиостанция «Говорит Москва».

Авторы обращений утверждают, что остаются гражданами СССР и не признают долги за услуги. Также активисты распространяют листовки, где говорится, что обеспечение ресурсами должно быть бесплатным, а отключение населения от услуг является уголовным преступлением.

По данным Росстата, за первый квартал 2018 года долги населения за ЖКУ выросли на 5,3% по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигли 1,4 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность жителей России доказывать отсутствие у них долгов за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций.

Читайте также: Жителям России позволили не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ