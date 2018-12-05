Бюджет Республики Алтай на 2019 год будет дефицитным

Горно-Алтайск, , 13:55 — REGNUM Бюджет Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов принят депутатами местного парламента в окончательном чтении. По данным официльного сайта региона, несмотря на то, что доходы с учетом федеральной поддержки впервые превысили 20 млрд рублей, расходы в следующем году составят более 20,747 млрд рублей. Соответственно, дефицита (а это более 167,5 млн рублей) не избежать.

«В основу бюджета Республики Алтай на 2019 и плановый период заложено решение двух ключевых задач: достижение целевых показателей государственно-социальной политики, обозначенной в указах и поручениях Президента страны, и поддержание развития всех отраслей бюджетной сферы в условиях необходимости сохранения финансовой устойчивости региона», — пояснила заместитель председателя правительства Республики Алтай Ольга Завьялова.

По её словам, о социальной ориентированности главного финансового документа региона свидетельствует то, что на такие статьи расходов, как образование, здравоохранение, социальная защита населения, культура и национальная политика, направляется 70% от расходной части бюджета (14,1 млрд. рублей).

Порядка 96 млн рублей предусмотрено в рамках регионального проекта «Культурная среда». Речь идёт о капитальном ремонте сельских домов культуры и их оснащении, а также поддержке кукольных театров.

Помимо этого серьезный объем средств (733 млн рублей или 25% инвестиций), предусмотрен на реализацию инициативы Президента России по сохранению Телецкого озера.