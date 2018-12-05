500 руб. за крышку люка в Астане: скупщиков проверили после смерти ребенка

Астана, , 13:32 — REGNUM Из 13 пунктов приема вторчермета, осмотренных полицейскими за день только в одном районе казахстанской столицы, у 12 не оказалось разрешительных документов. В первом же пункте за украденную крышку канализационного люка участнику эксперимента выплатили 2500 тенге — менее 500 рублей.

Задержанные полицией сотрудники пунктов приема сообщили, что крышки от люков им приносят каждый день. Их покупают, потому что даже в случае проверки размеры штрафа — всего 60 тысяч тенге (10,8 тысяч рублей). Это позволяет скупщикам спустя время открывать новые точки по приему металла.

В городской администрации предлагают затягивать люки под крышками специальной сеткой, чтобы в городе не повторялись трагедии.

Напомним, 25 ноября в Астане было найдено тело 13-летней девочки. Она пропала 24 ноября вечером. Как выяснилось позже, девочка погибла, упав в открытый канализационный люк, располагавшийся на отремонтированной месяцем ранее дороге. Крышку с люка украли.

По словам матери погибшей, в этот же колодец 25 ноября утром упал еще один ребенок, но его тут же вытащил оказавшийся рядом прохожий. Тело девочки обнаружили чуть позже, когда люк все-таки собрались закрыть крышкой.