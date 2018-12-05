Среда, 5 Декабря 2018 года
14:43:05 МСК

На Украине хотят перевести ТЭС с антрацита на газовый уголь

Экономика

Правительство Украины планирует сократить импорт антрацита

Киев, 5 декабря 2018, 13:35 — REGNUM  Правительство Украины планирует выпустить указ о приоритете украинского угля над импортным антрацитом, сообщает 5 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, правительство предпишет всем ТЭС использовать для добычи тепло не иностранный антрацит, а украинский газовый уголь. В правительстве Украины считают, что это позволит уменьшить закупки антрацита, а, значит, повысить энергонезависимость страны.

Так, на поддержку украинских шахт Киев выделил за последние два года 3,7 млрд гривен ($130 млн), что почти в три раза меньше затрат на покупку угля. Новое решение позволит экономить порядка 552 млн гривен ($19,63 млн) в год, считают в правительстве.

Напомним, Украина лишилась постоянного притока антрацита, объявив блокаду Донецкой и Луганской Народным Республикам в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Раде власти Украины обвинили в уничтожении угольной отрасти

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Угольная «энергонезависимость» Украины от России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить