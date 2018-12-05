На Украине хотят перевести ТЭС с антрацита на газовый уголь

Киев, , 13:35 — REGNUM Правительство Украины планирует выпустить указ о приоритете украинского угля над импортным антрацитом, сообщает 5 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, правительство предпишет всем ТЭС использовать для добычи тепло не иностранный антрацит, а украинский газовый уголь. В правительстве Украины считают, что это позволит уменьшить закупки антрацита, а, значит, повысить энергонезависимость страны.

Так, на поддержку украинских шахт Киев выделил за последние два года 3,7 млрд гривен ($130 млн), что почти в три раза меньше затрат на покупку угля. Новое решение позволит экономить порядка 552 млн гривен ($19,63 млн) в год, считают в правительстве.

Напомним, Украина лишилась постоянного притока антрацита, объявив блокаду Донецкой и Луганской Народным Республикам в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Раде власти Украины обвинили в уничтожении угольной отрасти