Более 640 млн рублей сэкономили на СХК благодаря новаторству работников

Северск, Томская область, , 13:14 — REGNUM Объём сэкономленных Северским химическим комбинатом средств на изобретениях и рационализаторских идеях работников превысил 640 млн рублей за пять лет, сообщает 5 декабря пресс-служба предприятия.

«По данным информационной системы «Инноватор», учитывающей предложения по улучшениям (ППУ), с 2013 по 2018 годы работниками комбината было зарегистрировано 143 379 предложений, из них 140 801 предложение было внедрено. Авторам изобретений в качестве премий было выплачено за пять лет более 50 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что применение инструментов производственной системы «Росатома» стало тиражироваться в городских организациях ЗАТО Северск в 2017 году. В августе прошлого года комбинат выступил куратором в реализации проекта «Бережливая поликлиника КДЦ №1 СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России» в городе Северске. Основной целью проекта является повышение уровня удовлетворенности пациентов, сокращение времени ожидания приема в очереди к врачу-терапевту и оптимизации процесса записи пациентов к врачам. В 2018 году опытом внедрения инструментов бережливого производства АО «СХК» поделился с представителями предприятий и организаций Томской области.

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