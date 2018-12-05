Власти Кубани: госдолг края в 2018 году сократится на 4 млрд рублей

Краснодар, , 13:09 — REGNUM На 4 млрд рублей планируется сократить объем государственного долга Краснодарского края по итогам 2018 года. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба администрации края. В итоге долговая нагрузка региона должна остаться в пределах 144,5 млрд рублей.

«Мы эффективно управляем государственным долгом края. Несмотря на то, что он в абсолютной сумме остается значительным, угрозы сбалансированности бюджета нет. Сейчас речь идет уже о реальном погашении заимствований. В прошлом году впервые было обеспечено снижение объема государственного долга края — на 850 млн рублей. В этом году мы прогнозируем еще более существенное снижение — на 4 млрд рублей», — рассказал заместитель губернатора региона Игорь Галась.

Он добавил, что на 2019 год и плановый период до 2021 года запланировано снижение общего объема государственного долга четыре — пять миллиардов рублей ежегодно. В итоге к 1 января 2022 года долговая нагрузка должна быть снижена до уровня не более 60%.

Отметим, что, согласно данным Минфина РФ, уровень госдолга Краснодарского края на 1 января 2018 года составлял 149 млрд 149 млн 386,30 тыс., в абсолютных цифрах — это самый высокий показатель среди регионов Южного федерального округа. На 1 ноября 2018 года уровень госдолга края составил 129 млрд 083 млн 197,16 тыс. рублей.