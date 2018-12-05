Сельхозперепись: алтайские крестьяне уходят с земли

Барнаул, , 13:04 — REGNUM Неутешительные выводы относительно состояния личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Алтайском крае сделали статистики по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи. В 2016 году переписчики насчитали 63,2 тыс. заброшенных ЛПХ, что втрое больше показателей 2006 года, сообщает сегодня, 5 декабря, пресс-служба Алтайкрайстата.

«Удельный вес ЛПХ с заброшенными земельными участками и пустующими домами в Алтайском крае составил 13,7% общего числа хозяйств, что на уровне среднего показателя по Российской Федерации», — заверила заместитель руководителя Алтайкрайстата Светлана Баева.

По её словам, наибольшее количество заброшенных участков сосредоточено в четырёх районах Алтайского края: Суетском (31%), Благовещенском (26%), Быстроистокском и Каменском (24% общего числа хозяйств района).

Из общего количества районов и городов (их в Алтайском крае 60 и 13 соответственно) только в Первомайском районе, Барнауле и Заринске ЛПХ с заброшенными земельными участками и пустующими домами составляют менее 3% от числа хозяйств муниципального образования.

«Учитывая аграрную политику последних лет, следующая сельскохозяйственная перепись покажет ещё более печальные результаты. Как и в 2017 году они связаны с низкой стоимостью выращенного урожая. Но есть и нюансы — взлетевшая цена ГСМ», — отмечает ректор ИА REGNUM, автор проекта «На хлебном фронте» Светлана Шаповалова.

По словам алтайского фермера Владимира Жданова, чтобы завершить уборочную, его хозяйство вынуждено закупать солярку по 48 рублей за литр, тогда как за тонну гречки дают 9 тысяч рублей, пшеницу (преобладает 4 класс) принимают по 4−6 тысяч рублей и не более 12 тысяч рублей дают за тонну подсолнечника.

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