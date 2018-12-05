Австрия подтвердила готовность обсуждать пересмотр антироссийских санкций

Москва, , 12:55 — REGNUM Австрия готова обсуждать изменение режима антироссийских санкций в случае воплощения Минских соглашений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил глава Национального совета Австрии Вольфганг Соботка на пленарном заседании Госдумы.

«Необходимо развивать отношения, которые сейчас омрачаются геополитической напряжённостью, в том числе на фоне событий на Украине. Австрия неоднократно и чётко давала понять, что мы можем представить себе адаптацию режима санкций, если будут воплощены Минские соглашения», — заявил Соботка.

Однако в настоящее время, по его словам, прогресс в этом направлении не виден, в том числе «зыбко и перемирие в Донбассе».

В то же время Соботка подчеркнул, что «диалог в формате Нормандской четвёрки не имеет альтернатив».