Рост зарплат в Казахстане в 3 раза превысил рост покупательной способности

Астана, , 12:43 — REGNUM 161,8 тыс. тенге (29,18 тысячи рублей) составила среднемесячная заработная плата в Казахстане на конец III квартала 2018 года. За год она выросла на 9,3% (в 2017 году — 148 тыс. тенге).

Рост покупательной способности составил при этом 3,1%, то есть в три раза меньше роста зарплат. Однако в 2017 году из-за влияния инфляции реальная ценность заработной платы и вовсе снизилась на 2%.

На конец III квартала только в четырёх регионах среднемесячная заработная плата поднялась выше среднего значения по стране: в двух нефтедобывающих (Атырауской и Мангистауской областях) и двух крупнейших городах страны — Астане и Алма-Ате.

Больше всего средние зарплаты в Атырауской и Мангистауской области: 310,6 тыс. тенге, это на 12,6% больше, чем годом ранее (275,9 тыс. тг), и 273,2 тыс. тенге, что на 4,8% больше показателя 2017 года (260,6 тыс. тенге). Замыкает тройку регионов-лидеров столица Казахстана Астана: 240,7 тыс. тенге, прирост составил 8,1%.

Наименьшие зарплаты в Туркестанской (98,8 тыс. тенге), Северо-Казахстанской (110,9 тыс. тенге) и Джамбульской областях (111 тыс. тенге).

Разница между зарплатами в регионе-лидере и регионе, замыкающем список (Атырауской и Туркестанской областях), превысила три раза. Она составляет 211,7 тыс. тенге (38,18 тысячи рублей).