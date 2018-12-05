Детский конструктор после суда «подорожал» в 290 раз: дело в Татарии

Казань, , 12:34 — REGNUM Арбитражный суд Татарии взыскал с частного предпринимателя из Нижнекамска 150 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак в пользу студии анимационного кино «Мельница» из Санкт-Петербурга. Поводом для спора стал конструктор стоимостью 516 рублей с 15 рисунками, каждый из которых оценили в 10 тыс. рублей. Решение суда может быть обжаловано, но подлежит немедленному исполнению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изначально студия требовала с предпринимателя, торговавшего продукцией с изображением персонажей, 25 тыс. рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак и 25 тыс. рублей компенсации за нарушение прав на произведения изобразительного искусства. Позднее истец уточнил требования, оценив нарушение исключительных прав на товарные знаки по 10 тыс. рублей за каждый из 15. В список попали изображения из сериала «Барбоскины». В суде представители студии отметили, что в 2009 году ими были подписаны договоры с художниками, которые и нарисовали данных персонажей.

В суде выяснилось, что 9 октября 2017 года представители студии в нижнекамском магазине приобрели набор лего с картонными вкладышами с изображениями персонажей, сходными до степени смешения с товарными знаками истца. Сама покупка записывалась на видео, которое было приложено в материалы дела.

5 марта 2018 года истец направил в адрес ответчика претензию с требованием добровольно возместить причинный ущерб и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав, но тот не отреагировал, поэтому последовал иск в суд.

«Факт нарушения ответчиком прав истца на товарные знаки путем реализации контрафактного товара подтвержден совокупностью представленных в материалы дела доказательств», — отмечалось в определении суда.