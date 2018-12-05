«Украинские железные дороги» ограничили систему онлайн-покупки билетов

Киев, , 12:58 — REGNUM «Украинские железные дороги» (УЖД) ввели ограничения в системе покупки билетов через интернет, сообщает 5 декабря УНИАН.

По данным самой компании, нагрузка на продажи билетов через интернет выросла в шесть раз, что может привести к краху системы. Из-за этого УЖД искусственно ограничили количество сессий в секунду.

На покупателях же это отразилось самым прямым образом: несмотря на оплату билета, люди не получают документы для проезда, а деньги не возвращаются.

Отмечается, что на данный момент УЖД заявили об улучшении ситуации и о работе онлайн-сервиса в обычном режиме.

Напомним, ранее УЖД запретили возврат билетов на период с 15 декабря 2018 года до 15 января 2019 года из-за слишком больших нагрузок на систему.

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