Рубль «не отпускают» геополитические риски

Москва, , 12:29 — REGNUM Цены на нефть 5 декабря вновь находятся под давлением после еженедельного отчеты Американского института нефти, в котором говорится о росте запасов в США на 5,4 млн баррелей за неделю. Нефтяные фьючерсы на сорт марки Brent на открытие торгов 5 декабря теряют порядка 1,5%, опустившись до уровня $ 61 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Осознания инвесторами того, что объективных договорённостей между Китаем и США нет, привело к тому, что фондовый рынок США к закрытию торгов рухнул более чем на 3%. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США упала до минимумов с сентября 2018 года. Крупные игроки начинают, терять интерес к риску, предпочитая переход в менее рисковые активы.

«На этом фоне доллар укрепляется по отношению ко всем мировым валютам. Рубль не может игнорировать ситуацию на мировых рынках. Тем более, что геополитические риски после заявления в Брюсселе главы Госдепартамента США Марка Помпео только усиливают давления на национальную валюту. Все эти факторы с большей вероятностью до конца текущей недели могу привести к дальнейшему ослаблению рубля до уровня в 67,30», — считает эксперт.

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