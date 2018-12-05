Война за ростовские маршруты: «Ипопат-Юг» и АТП-3 рассудит суд

Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Арбитражном суде Ростова-на-Дону состоялось слушания по делу, инициатором которого выступило старейшее автотранспортное предприятие — АТП-3 «Транссервис». Претензия к оппоненту — ижевскому предприятию «Ипопат Юг» — заключаются в том, что компания из Удмуртии имеет право на деятельность в Ижевске, но не в Ростове-на-Дону, считает ростовский перевозчик.

Первое слушание в суде, в ходе которого стороны кратко изложили свою позицию, состоялось. Следующее заседание намечено после новогодних праздников — на 9 января 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что до оптимизации транспортной сферы Ростова-на-Дону, получившей название «транспортной революции», ростовский перевозчик обслуживал два маршрута — № 94 и № 96. Руководство АТП-3 уже обратилось в Генеральную прокуратуру РФ, законодательное собрание Ростовской области и Госдуму РФ. УФАС проверила соблюдение всех норм при проведении конкурса городским департаментом транспорта, но нарушений не нашла. С результатами проверки в АТП-3 не согласились.

«На конкурс они [«Ипопат-Юг»] шли с ижевской лицензией и имели на это право. Однако начинать работу они могут только при наличии лицензии уже по месту деятельности. Сейчас у них нет ни ремонтной базы, ни медперсонала для предрейсового и послерейсового осмотра водителей. Каким образом они вышли на маршрут, если нарушают все требования договора с администрацией, непонятно», — заявлял руководитель ростовского АТП-3 Вячеслав Караев (цитата donnews.ru).

Ранее в ассоциации работников транспорта и туризма задавились вопросом, «зачем было нужно начинать транспортную реформу, если её никто не готов регулировать?»

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