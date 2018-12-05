Минприроды ждет реакции общества на ЦБК на Рыбинском водохранилище

Москва, , 12:20 — REGNUM Минприроды не может запретить постройку целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище, но гарантирует экологическую экспертизу и общественное обсуждение вопроса. Об этом заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в ходе «правительственного часа» в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«В части Рыбинского водохранилища и целлюлозно-бумажного комбината — министерство природных ресурсов не определяет стратегию «нужности», надо ли его строить или не надо», — подчеркнул Кобылкин.

По его словам, сегодня ситуация сложилась таким образом, что инвестор, который хочет вложить деньги в строительство комбината, столкнулся с представителями властей, которые опасаются, что такой проект внесет определенный дискомфорт для проживания людей. При этом, отметил Кобылкин, по старой технологии строить этот комбинат нельзя, поскольку сейчас Минприроды борется с такими предприятиями и стремится ликвидировать их с минимальным ущербом для экологии.

«Наша позиция — если инвестор хочет рисковать своими деньгами и вкладывать в проект, в технико-экономическое обоснование, пусть вкладывает. Это его право, мы запретить хозяйствующему субъекту не можем. Но он не может реализовать этот объект без экологической экспертизы, которая будет проходить через наше ведомство и нашу службу», — отметил Кобылкин.

Так, например, сам инвестор предлагал перенять опыт Финляндии, где несколько таких комбинатов функционируют с полным экологическим безопасным производством.

«В любом случае, без учета общественного мнения и слушаний такие объекты строиться не могут. Это позиция президента РФ Владимира Путина, позиция министерства и правительства. Любые сложные объекты будут проходить общественные слушания. Без мнения народа решения никто принимать не будет», — подчеркнул Кобылкин.