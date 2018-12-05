Учёные Горного университета повысят эффективность добычи золота в Якутии

Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Представители старейшего технического вуза страны достигли предварительных договорённостей с руководством АО «Полюс Алдан» о научном сопровождении ряда проектов компании.

Сегодня, 5 декабря, стало известно о результатах визита делегации санкт-петербургского Горного университета в Республику Саха (Якутия), где расположено одно из старейших золотодобывающих предприятий России — АО «Полюс Алдан», входящее в состав группы «Полюс». Оно занимается разработкой Куранахского рудного поля, запасы которого составляют около 256 тонн металла. Их хватит, как минимум, на 30 лет.

Среди перспективных направлений сотрудничества — геофизические исследования, направленные на расширение границ существующих месторождений, совершенствование технологического процесса кучного выщелачивания, а также дальнейшее повышение эффективности работы Куранахской золотоизвлекающей фабрики. По прогнозам, в 2018 году на ней будет произведено около 6,2 тонн металла, хотя ещё несколько лет назад эта цифра казалась фантастической.

«Долгое время считалось, что переработка 3800 тонн — это предел фабрики. Но за три последних года мы внедрили ряд инноваций, как в измельчение, так и в процесс сорбционного выщелачивания, что позволило нам увеличить объём переработки на 32%», — отметил управляющий директор АО «Полюс Алдан» Алексей Носков.

Доцент кафедры взрывного дела Горного университета Сергей Хохлов, возглавлявший делегацию, рассказал, что компания также заинтересована в разработке более совершенной рецептуры взрывчатых веществ, применяемых в процессе добычи руды. Это связано со специфическими условиями месторождений и климатическими особенностями — вечной мерзлотой и температурным контрастом. Годовая амплитуда из-за суровой зимы и засушливого лета здесь может превышать 100 °C.

«Достигнуто соглашение о сотрудничестве по ряду направлений. Например, об организации опытно-методических работ, связанных с проведением геофизических исследований для развития минерально-сырьевой базы предприятия и изучения фланговых зон месторождения. Это позволит сконцентрировать усилия при его дальнейшей разработке на наиболее богатых золотом участках. Кроме того, мы займёмся обоснованием мероприятий по минимизации негативного влияния производства на окружающую среду и последующей рекультивации нарушенных земель», — подчеркнул Сергей Хохлов.

Сотрудники кафедры геоэкологии Горного университета, в частности, посетили действующее хвостохранилище и взяли пробы отходов производства для предварительной экспертной оценки.

Визит учёных в Республику Саха проходил в рамках соглашения о сотрудничестве между петербургским вузом и золотодобывающей компанией «Полюс». Договорённость о нём была достигнута в конце октября на полях IV конференции «Промышленная безопасность предприятий минерально-сырьевого комплекса в XXI веке», которая прошла в Горном университете. Её участниками стали, в том числе, и представители АО «Полюс Алдан»

«Подобные форумы имеют большое практическое значение. Очень важно, чтобы и учёные, и представители бизнеса имели возможность собраться на одной площадке и обсудить перспективы внедрении тех или иных технологий. Именно такой симбиоз позволяет повышать как эффективность производства, так и безопасность сотрудников», — оценил конференцию Алексей Носков.

Напомним, что месторождения Куранахского рудного поля были открыты в середине 50-х годов прошлого века. С начала их эксплуатации суммарная добыча из недр там превысила 350 тонн золота.