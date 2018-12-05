Забайкалье-Китай: Москва оплатит реконструкцию пограничного пункта пропуска

Чита, , 12:10 — REGNUM Чтобы облегчить переход границы между Россией с Китаем, Забайкальский край рассчитывает получить из федерального бюджета один миллиард рублей на реконструкцию МАПП «Забайкальск». Об этом через свою страницу в соцсетях сообщила пресс-служба регионального правительства.

https://www.facebook.com/1707703066174705/posts/2250466208565052

Выделение средств, как следует из официального сообщения, запланировано по госпрограмме «Логистика международной торговли» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Напомним, автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» является крупнейшим на границе России с Китайской Народной Республикой. Ежедневно его пересекают до 5 тысяч человек, а на грузовом направлении ежедневно оформляется до 70 транспортных средств.

В том, что работа по обслуживанию такого большого потока проводится недостаточно эффективно, врио губернатора Забайкалья Александр Осипов убедился, лично посетив этот объект. По итогам совещания с представителями пограничной и таможенной служб, где обсуждалась проблема с огромными очередями на границе с КНР, глава Забайкалья поставил задачу кардинально уменьшить количество времени, которое уходит на контроль и проверку документов, но при этом охранить интересы России в пограничном и таможенном контроле.

Разработанная программа предусматривает развитие транспортной инфраструктуры, что позволит ускорить пассажирский и грузовой поток через границу. Если финансирование будет получено, реконструкция пункта пропуска начнётся в 2020 году и продлится три года.

«Однако есть вероятность, что сроки начала реконструкции будут перенесены на 2019 год», — отмечают в правительстве Забайкалья.

Читайте ранее в этом сюжете: Автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» избавят от очередей