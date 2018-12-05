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К Новому году в Ростовской области уже подорожали яйца и овощи

Экономика

Ростовстат опубликовал данные в период с 26 ноября по 3 декабря

К Новому году в Ростовской области уже подорожали яйца и овощи
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Цены. Потребительская корзина

Ростов-на-Дону, 5 декабря 2018, 11:57 — REGNUM  Предновогодняя «лихорадка» ещё не началась, а в Ростовской области уже подорожали яйца и овощная продукция. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата. Исследование проведено в период с 26 ноября по 3 декабря, сообщает ИА REGNUM.

В первую очередь выросла стоимость капусты белокочанной — на 5,5%, лука репчатого — на 3% и картофеля — на 2,4%. Кроме того, на 2,5% поднялись в цене яйца куриные. Средняя цена за десяток составляет около 60 рублей.

Что касается остальных продуктов питания, то за неделю их подорожание не превысило 1%, но постепенно стоимость растёт. Так, цена на сахар-песок, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов поднялась на 0,6%, на масло подсолнечное, рис — на 0,5%, на куры, масло сливочное, молоко, яблоки — на 0,4%, на вермишель — на 0,3%, на говядину, колбасу, морковь — 0,2%.

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