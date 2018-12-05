В Казахстане освободят от части налогов китайско-казахстанский фонд

Астана, , 11:52 — REGNUM Правительство Казахстана освободило Китайско-казахстанский фонд сотрудничества производственных мощностей от налогов на дивиденды. На заседании нижней палаты парламента депутаты одобрили соответствующий законопроект.

Фонд, который должен заниматься инвестированием в совместные проекты, с капитализацией $2 млрд долларов, был создан в декабре 2016 года в результате договоренностей между АО НК KAZAKH INVEST и китайским фондом Шелкового пути (ФШП). По утверждению министерства по инвестициям и развитию Казахстана, ФШП является самым крупным фондом в Китае — с общей капитализацией около 55 млрд долларов.

Как отметил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, Казахстан уже имеет положительный опыт сотрудничества с ФШП. Он вошел в уставной капитал (5%) Астанинской фондовой биржи (биржи МФЦА).

Основным требованием функционирования созданного Китайско-казахстанского фонда было освобождение дивидендов от налогообложения. И, как пояснил министр, учитывая значительные по объему финансовые средства для инвестирования в основные средства проектов на территории Казахстана, требование было решено удовлетворить.

По данным министерства, прецеденты предоставления аналогичных налоговых освобождений международным финансовым институтам в рамках международных договоров были. Например, Европейскому банку реконструкций и развития, Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, а также отдельным проектам («Абу-Даби Плаза»).

Касымбек также пообещал, что реализация проектов фонда не потребует финансовых затрат из государственного бюджета.