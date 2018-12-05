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80% свердловских «социальных предпринимателей» — женщины

Экономика

Это связано с основным направлением деятельности – образовательные услуги и помощь детям

Екатеринбург, 5 декабря 2018, 12:01 — REGNUM  Около 80% работающих в сфере «социального бизнеса» предпринимателей в Свердловской области — женщины. Об этом заявил глава областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению министра инвестиций Свердловской области Виктории Казаковой, такое соотношение полов связано с доминирующими направлениями «социального предпринимательства» — сфер образовательных услуг и здравоохранения. «По большей части это проекты, связанные с образованием и дополнительным образованием, с образованием для особенных детей. Мама, воспитывая такого ребенка, понимает, что ему нужна отдельная программа для развития. И никто лучше нее не сможет оказывать», — сказала министр.

Напомним, 5 декабря в Свердловском фонде поддержки предпринимательства заявили, что 36 «социальных бизнес-проектов» подали заявку на получение беспроцентного займа в 500 тысяч рублей. А министр инвестиций Свердловской области пообещала изучить опыт немецких «банков продовольствия» — продуктовых магазинов, которыми пользуются около 8 млн неимущих граждан в Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский министр инвестиций изучит немецкие «банки» для бедных

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