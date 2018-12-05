Лес, туризм, образование, медицина: Приангарье и Франция будут сотрудничать

Иркутск, , 11:44 — REGNUM Власти Иркутской области налаживают деловые и экономические связи во Франции. Прежде всего, регион интересуют совместные проекты в сфере лесопереработки, туризма, образования и медицины. Подробности об организованном роуд-шоу региона в Париже и Лионе, состоявшемся в конце ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 декабря, в иркутском правительстве.

В Париже возможности привлечения инвестиций представительная российская делегация обсуждала с сенатором от департамента Ла Мёз, президентом группы Франция-Россия в Сенате Франции Жераром Лонге, президентом компании Thomas Vendôme Investment Жан-Пьером Тома, а также представителями компаний Dalkia и Dark to Green Partners. Потенциал Иркутской области был представлен на площадке Торгового представительства России во Франции.

«Мы готовы к партнерству по созданию лесоперерабатывающих производств на территории Иркутской области. Представляется перспективным сотрудничество в области туризма, образования и медицины», — заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В качестве примера планируемой в регионе локализации французских производств, он привёл компанию Abiss, Arbiom, собственники которой рассматривают возможность создания в Приангарье завода медицинских изделий, а также реализацию проекта по переработке древесной биомассы в белковые продукты.

Презентацию региона в Париже посетили более 100 представителей французского бизнеса.

«Регион, богатый лесом, инновационный, уникальный с туристической точки зрения, вызвал большой интерес со стороны потенциальных инвесторов. Было проведено 12 встреч с компаниями. В этот же день состоялось подписание трехстороннего соглашения между Фондом лауреатов премии ЮНЕСКО в области нанотехнологий, образовательным институтом из Франции и ЦМИТ «STEM Байкал» (ООО «Инситилаб») — об академических обменах и совместном продвижении образовательных продуктов ООО «Инситилаб» на образовательном рынке Франции», — пояснили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Также в рамках роуд-шоу делегация Иркутской области приняла участие в международной выставке экологического оборудования, инновационных технологий и услуг Pollutec в Лионе. Выступая на пленарном заседании, глава Приангарья Сергей Левченко рассказал об озере Байкал.

«Участие в такой выставке для регионов, имеющих на своей территории значительные водные ресурсы, является особо важным и интересным. Поиск и привлечение лучших технологий, проектов, решений надо искать сообща: уникальное пресноводное озеро является достоянием не только одной страны, но и всего человечества», — заявил Сергей Левченко.

Он пригласил всех собравшихся принять участие в Третьем Байкальском международном экологическом водном Форуме, который состоится 19−20 сентября 2019 года.

Напомним, во Франции многим известен фильм французского путешественника, журналиста и писателя Сильвена Тессона «Байкал. 180 дней одиночества». После его просмотра многие французские туристы стали включать Байкал в свою программу поездки в Россию.

Также известно, что в Лионе делегация Иркутской области провела переговоры с компаниями Истмед, ATF Implants, Luxilon, Dedienne Santé, Symbios, которые рассматривают Иркутскую область в качестве региона для локализации своих технологий в области здравоохранения. А после посещения Онкологического центра Леона Берара губернатор и министр здравоохранения договорились о визите группы врачей из Иркутска в Центр в качестве первого шага сотрудничества.

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