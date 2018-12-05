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В Танзании призвали Европейский банк развития ускорить выдачу займа

Экономика

Правительство Танзании попросило Европейский банк развития (EIB) ускорить процесс выдачи разрешения на получение займа

Додома, 5 декабря 2018, 11:42 — REGNUM  Правительство Танзании попросило Европейский банк развития (EIB) ускорить выдачу займа на строительство четырёх международных аэропортов с целью развития инфраструктуры страны. Эта просьба была высказана министром строительства, перевозок и путей сообщения Мхандиси Исааком Камвельве на открытии 12-го заседания по оценке достижений сектора перевозок в стране, сообщает газета Mtanzania.

Он напомнил, что прошло уже 24 месяца с момента заключения договора о получении займа от Европейского банка развития.

Мхандиси Камвельве отметил, что эта задержка вызвана сомнениями банка в том, что местная дорожная компания Tandoras сможет организовать строительство аэропортов в стране.

По его словам, правительство Танзании просит служащих банка приехать в страну и своими глазами увидеть возможности Tandoras и работу, которую компания уже выполнила, и подписать договор о займе, который сможет значительно улучшить инфраструктуру страны.

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