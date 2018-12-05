«Социальные предприниматели» Среднего Урала могут получить до 18 млн рублей

Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM В Свердловском фонде поддержки предпринимательства (СФФП) заканчивают рассматривать заявки «социальных предпринимателей» на получение беспроцентного займа. Об этом заявили представители фонда на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас в подразделении фонда — «Центре инноваций социальной сферы» — изучают 36 заявок от представителей «социального бизнеса». Каждый обратившийся предприниматель может получить беспроцентный заём в размере 500 000 рублей. Таким образом, если все заявки будут удовлетворены фондом, то всего «социальный бизнес» сможет получить до 18 млн рублей.

По словам министра инвестиций Свердловской области Виктории Казаковой, всего в регионе зарегистрированы 609 субъектов малого бизнеса в сфере «социального предпринимательства». В эту категорию относят как изготовителей и реализаторов товаров/услуг для инвалидов и других особых общественных групп, так и культурные инициативы — например, 3D-планетарий в Новоуральске, который разворачивается в детских садах и школах города.

Напомним, 5 декабря 2018 года министр инвестиций Виктория Казакова заявила, что изучит опыт немецких «банков продовольствия» — магазинов для бедных. А 29 ноября 2018 года вопрос о потенциальном внедрении германского опыта в Екатеринбурге обсуждали депутаты и представители коммерческих структур города.