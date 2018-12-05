Минобороны России потребовало с Курганмашзавода неустойку в долларах

Курган, , 11:23 — REGNUM Интересный судебный спор в ближайшее время может начать рассматривать Арбитражный суд Москвы. Министерство обороны России истребует с АО «Курганский машиностроительный завод», входящего в состав машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы», неустойку в долларах. Иск ведомства оставлен без движения до 21 декабря 2018 года из-за недочётов, но после устранения он может быть принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск направлен на взыскание неустойки по договору №52/23-УВП-15/15 от 24.08.2015 года в размере 622,93 доллара США. Подробности договора не сообщаются.

«Исковое заявление подано с нарушением требований, установленных ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: в нарушение требований п. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к заявлению не приложено уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют. В нарушение требований п. 7 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка (а именно, отсутствуют сведения о направлении претензии в адрес ответчика), в нарушение требований п. 9 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к заявлению не приложена выписка из единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения ответчика», — отметил суд и оставил иск до 21 декабря без движения.

Напомним, курганское предприятие входит в концерн уже 13 лет. Помимо этого АО в нём несколько десятков заводов и компаний в семи регионах России: Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях. Широко известно о проблемах группы стало в 2017 году, когда ВЭБ — главный кредитор начал проявлять активность по возврату многомиллиардных долгов. Основной долг — это кредит от 2011 года, который госкорпорации переуступили шесть банков. По разным данным, сумма долгов концерна составляет от 70 до 90 млрд рублей. Рассчитаться группа не смогла, и ВЭБ обратился с серией исков. По одному иску осенью 2018 года на 13 из них была возложена обязанность выплатить почти 30 млрд рублей.

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В августе 2018 года также стало известно, что концерн передаётся в ведение госкорпорации «Ростех», которая возьмёт под управление оборонный «пул» группы, а для гражданских предприятий найдут частного инвестора.

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Курганмашзавод также не избежал банкротных претензий. С иском к нему обратилось еще в марте 2017 года ПАО «Трансфин-М». Позднее список кредиторов вырос, появился в нём и Внешэкономбанк, имеющий претензии на сумму более 68,51 млрд рублей. Судьба завода — единственного в России производителя боевых машин пехоты — до сих пор не решена. Одно из заявлений с требованием признать его банкротом будет рассматриваться 19 декабря 2018 года.