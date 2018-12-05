Греф рассказал о возможных санкциях США против банков РФ

Москва, , 11:17 — REGNUM Под американскими санкциями в ближайшее время могут оказаться один или два некрупных российских банка. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе публичной дискуссии First Talk, запись которой опубликована на YouTube-канале банка.

Власти США обещали новые санкции против РФ в начале 2019 года. При этом пока нельзя сказать, какие решения будут приняты в марте и апреле.

«То, что обсуждается сегодня, — это два российских банка, скорее всего», — заявил Греф и добавил, что санкции могут коснуться и некоторых физических лиц.

Пока не видно, чтобы санкции были «закритическими», добавил он и охарактеризовал ситуацию как тревожную, но некритичную.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко призвал страны Запада ужесточить санкции против России после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Киев называет «агрессией» законное задержание пограничниками вторгшихся в российские воды украинских военных кораблей.

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