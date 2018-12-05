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Счетная палата видит риски задержки «мусорной реформы»

Экономика

Не все регионы готовы к ее началу, отмечают аудиторы

Москва, 5 декабря 2018, 11:17 — REGNUM  Все регионы РФ не смогут одновременно запустить реформу в области обращения с отходами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, об этом заявил аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс в ходе «правительственного часа» главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в Госдуме.

«Одной из основных проблем реформы обращения с коммунальными отходами является отсутствия у Минприроды и Росприроднадзора достоверных данных о объемах образующихся твердых коммунальных отходов», — отметил Каульбарс.

По eго словам, это связано, в частности, с тем, что у ведомств нет всей информации об отходах, образуемых населением.

«По состоянию на 1 ноября 2018 года территориальной схемы обращения с отходами утверждены всеми субъектами РФ, однако восемь субъектов выбрали региональных операторов лишь частично, то есть не для всех зон деятельности, а два субъекта их вовсе не выбрали. Это позволяет говорить о том, что существуют риски того, что реформа обращения с отходами не начнется одновременно во всех субъектах РФ», — опасается Каульбарс.

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«Правительственный час» в ГД главы Минприроды Д. Кобылкина
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