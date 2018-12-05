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Минздрав РФ намерен сделать всю систему здравоохранения бережливой

Экономика

К 2024 году охват медучреждений бережливым производством увеличится в 24 раза

Москва, 5 декабря 2018, 11:15 — REGNUM  Минздрав создает новую модель медицинской организации с использованием бережливых технологий с 2016 года. На сегодняшний проект реализовал в 52 регионах России с положительными результатами. Об этом заявила замдиректора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Эльмира Вергазова, сообщили в Минздраве РФ.

По ее словам, в настоящее время бережливые технологии сократили процессы в медучреждениях в разы, время ожидания пациента уменьшилось в 8,5 раз. К 2024 году охват первичных медицинских учреждений бережливым производством планируется увеличить в 24 раза.

Бережливому производству обучают на базе девяти вузов. Уже обучены 2,5 тыс. медработников.

«Конечная цель этого проекта — переход к бережливому здравоохранению в целом. В 2019 году в 85 субъектах РФ применят бережливые технологии в стационарах, а с 2020 года распространят их на санатории», — сказала Вергазова.

Отметим, бережливые технологии — это оптимизация работы поликлиники, сокращение времени ожидания, упрощение записи на прием к врачу, понятная навигация, внутренняя логистики, открытая регистратура.

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Как сообщало ИА REGNUM, главным в проекте «Бережливая поликлиника» очень важным является профилактическое направление. Это примерно в перспективе должно быть 60% всего рабочего объема поликлиник

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