Более 3 тыс. сотрудников агентства Reuters уволят к 2020 году

Нью-Йорк, США, , 11:15 — REGNUM В ближайшие два года медиахолдинг Thomson Reuters намерен сократить 3,2 тыс. сотрудников. Руководство компании приняло такое решение в целях оптимизации бизнеса и сокращения расходов, сообщает 5 декабря агентство Reuters.

Отмечается, что указанное количество составляет около 12% от общего числа работающих в агентстве сотрудников. В результате их увольнения руководство медиахолдинга надеется к 2020 году сократить показатель издержек с сегодняшних 10% до 7−8% от дохода.

Также сообщается, что компания планирует через два года увеличить годовой объем продаж на 3,5−4,5%. Кроме того, в рамках оптимизации компания планирует к 2020 году сократить на 30% число офисов по всему миру (до 133 корпунктов).