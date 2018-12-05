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Более 3 тыс. сотрудников агентства Reuters уволят к 2020 году

Экономика

В рамках оптимизации бизнеса компания планирует через два года сократить на 30% число корпунктов по всему миру

Нью-Йорк, США, 5 декабря 2018, 11:15 — REGNUM  В ближайшие два года медиахолдинг Thomson Reuters намерен сократить 3,2 тыс. сотрудников. Руководство компании приняло такое решение в целях оптимизации бизнеса и сокращения расходов, сообщает 5 декабря агентство Reuters.

Отмечается, что указанное количество составляет около 12% от общего числа работающих в агентстве сотрудников. В результате их увольнения руководство медиахолдинга надеется к 2020 году сократить показатель издержек с сегодняшних 10% до 7−8% от дохода.

Также сообщается, что компания планирует через два года увеличить годовой объем продаж на 3,5−4,5%. Кроме того, в рамках оптимизации компания планирует к 2020 году сократить на 30% число офисов по всему миру (до 133 корпунктов).

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Рынок труда
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