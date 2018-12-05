Счетная палата заявила о низкой собираемости экологического сбора

Москва, , 11:10 — REGNUM Средства от экологического сбора не поступают в бюджеты регионов в должном объеме. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс в ходе «правительственного часа» главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«Одним из источников софинансирования региональных программ в области обращения с отходами являются средства экологического сбора. В 2018 году на эти цели бюджетам 18 субъектов РФ предоставлено порядка 900 млн рублей. Принимая во внимания масштабы страны и масштабы проблемы в целом, это не очень большая сумма», — заявил Каульбарс.

По его словам, расчеты Счетной палаты предполагали, что только производители нефтепродуктов должны были перечислить в бюджетную систему не менее 2,1 млрд рублей.

«Одной из причин невысокой собираемости экологического сбора является то, что разработанная Росприроднадзором единая государственная система учета отходов в настоящее время не позволяет получать полную информацию о всех плательщиках сбора», — отметил Каульбарс.