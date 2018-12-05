Ростов-на-Дону прирастёт Батайском и частью Аксайского района

Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM Одним из этапов в развитии Ростовской агломерации может стать объединение Ростова-на-Дону с городом-спутником Батайском и населёнными пунктами Аксайского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«Жители Батайска и Аксайского района — как лично, так и через депутатов представительных органов — обращают внимание на недостатки транспортного сообщения с донской столицей, сложность устройства детей в ростовские детские сады и школы, вносят предложения об объединении инфраструктуры муниципалитетов, включения территорий населенных пунктов в состав Ростова-на-Дону», — отметил председатель общественного совета при правительстве Ростовской области Николай Кузнецов.

Только лишь путем заключения соглашений о межмуниципальном сотрудничестве решить задачи нельзя. Поэтому прорабатывается «возможность совершенствования территориальной организации местного самоуправления путем объединения муниципальных образований». Для этого региональным властям общественники рекомендуют создать межведомственную рабочую группу, в которую войдут работники органов власти, представители муниципалитетов, науки и общественности.

Стоит отметить, что присоединение к Ростову-на-Дону Батайска — вопрос практически решённый. Об этом говорит и тот факт, что к 17 декабря 2018 года должен быть завершён процесс разработки транспортной схемы Ростовской агломерации, которая включает в себя Ростов-на-Дону, Батайск и Азов. В августе 2018 года был объявлен соответствующий конкурс на сайте госзакупок. На эти цели из регионального бюджета выделено почти 40 млн рублей. Разработкой транспортной схемы занимается акционерное общество «Институт «Стройпроект» из Санкт-Петербурга.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2018 года депутаты донского парламента в первом чтении одобрили два законопроекта — о статусе административного центра и о развитии агломераций. Документы должны придать новый импульс качественному территориальному развитию региона.

«Ростов-на-Дону и близлежащие города сегодня имеют возможность стать третьим мегаполисом в нашей стране после Москвы и Санкт-Петербурга. И это не какие-то фантастические задумки, а реальная программа действий», — отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Цель проекта по развитию Ростовской агломерации, получившего название «Ростов-на-Дону — первый мегаполис Юга России», — увеличить количество жителей до 3 млн. В настоящее время здесь проживает от 2,2 млн до 2,6 млн человек. Чтобы достичь цели, необходимо приумножить человеческий капитал, развивать транспортную инфраструктуру, благоустроить территории и расширить естественные границы мегаполиса.

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