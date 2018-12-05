Штат сотрудников банковского надзора ЦБ РФ сокращен на 45%

Москва, , 10:58 — REGNUM Центральный банк РФ на 45% сократил персонал, занимавшийся банковским надзором в центральном аппарате и в территориальных подразделениях регулятора. Об этом сообщила зампредседателя Банка России Ольга Полякова в интервью «Российской газете».

По словам Поляковой, занимавшиеся банковским надзором сотрудники проходили специальный отбор и «тестирование на способность управлять процессами». На сегодняшний численность вышеуказанного персонала сокращена до 1 тыс. человек, подчеркнула она.

«Самое важное — наш кадровый состав на сегодняшний день сформирован из понимающих именно надзорные процессы сотрудников», — отметила зампредседателя Банка России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Центральный банк России с начала 2019 года намерен более внимательно следить за тем, как российские банки проводят оценку соответствия требованиям в отношении своих клиентов из строительной сферы.

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