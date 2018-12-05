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Инвесторов отпугивают высокие темпы сокращения населения Украины — эксперт

Экономика

На Украине очень плохая демографическая ситуация

Киев, 5 декабря 2018, 11:00 — REGNUM  Иностранные инвесторы не хотят вкладывать средства в украинский бизнес из-за плохой демографической ситуации в стране, заявил финансовый эксперт Василий Горбаль, сообщает 5 декабря УНИАН.

По его словам, инвесторы обращают внимание не только на наличие кадров, способных выполнять нужную работу, но и на демографическую ситуацию в стране в целом. А с демографией на Украине очень плохо: смертность почти в два раза превышает рождаемость, многие граждане страны уезжают за границу в поисках лучших условий жизни.

Горбаль привел в пример завод на Западной Украине, которому ежегодно приходится увеличивать радиус привоза рабочих, так как их становится все меньше.

Напомним, только за восемь месяцев 2018 года население Украины по официальным данным сократилось на 152,4 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Население Украины за 8 месяцев сократилось более чем на 150 тысяч человек

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Социально-экономический кризис на Украине
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