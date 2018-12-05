Свердловский министр инвестиций изучит немецкие «банки» для бедных

Екатеринбург, , 11:06 — REGNUM Необходимо подробно изучить опыт немецких «банков продовольствия» — магазинов для неблагополучных слоев населения. Об этом заявила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Министр считает, что о внедрении «банков продовольствия» «надо подумать». «Нужно подробно изучить этот опыт», — считает Казакова.

Чиновница подсказала вариант исполнения проекта. «Может быть, нужно входить в переговоры с крупными компаниями, у кого уже есть своя сетка, чтобы выделить отдельное место для продажи этих продуктов», — сказала министр. По технологии что-то подобное реализует одна из среднеуральских сетей заправочных станций — там на специальных стойках выставляют товары строго от определённых производителей, добавила Казакова.

Напомним, 29 ноября 2018 года в Екатеринбурге обсудили вопрос создания благотворительных магазинов по типу немецких «банков продовольствия». На докладе главы немецкой структуры Tafel Герда Хойзера присутствовал председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин и представители компании X5 Retail Group. Чиновники и эксперты обещали подумать над возможным внедрением немецкого опыта в Екатеринбурге.

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