В Москве отложен суд по банкротству застройщика ЖК «Спортивный квартал»

Москва, , 10:28 — REGNUM Участники долевого строительства ЖК «Спортивный квартал» в Москве выступили против признания застройщика проблемного жилого комплекса банкротом. В связи с этим судебное заседание по делу о банкротстве ООО «Стройплюс» отложено, сообщает 5 декабря пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам заместителя председателя Москомстройинвеста Александра Гончарова, отказ от признания застройщика банкротом не позволяет снять арест с земельных участков под строительство, в свою очередь это может повлиять на сроки ввода жилого комплекса в эксплуатацию.

По мнению некоторых участников долевого строительства, банкротство компании-застройщика после завершения строительства объекта может негативно повлиять на процесс передачи гражданам жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября адвокат, руководитель практики «Земля. Недвижимость. Строительство» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Евгений Пугачёв заявил, что в ближайшее время ситуация с обманутыми дольщиками вряд ли разрешится или хотя бы приобретёт позитивный вектор.

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