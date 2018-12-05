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Минфин Украины одолжил более $3,5 млн на внутреннем рынке

Экономика

Правительство выпустило новые облигации внутреннего займа

Киев, 5 декабря 2018, 10:22 — REGNUM  Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выпустило министерство финансов на сумму $3,771 млн, сообщает 5 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, ОВГЗ выпущены в трех валютах: евро, долларах и гривнах. Выпуск произошел шестью траншами: один транш в евро, два — в гривнах и три — в долларах.

Самый долгий срок обращения у долларового транша, выпущенного на 680 дней под 7,5% годовых. А самый короткий срок обращения у гривневого транша, выпущенного на 112 дней под 19% годовых.

Напомним, по данным на 4 декабря, правительство Украины выпустило ОВГЗ на 735,45 млрд гривен ($26,15 млрд). Из них 47% принадлежит Национальному банку Украины (НБУ).

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