Институт Бочвара обеспечит единство измерений на предприятиях «ТВЭЛ»

Москва, , 10:06 — REGNUM Специалисты Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара обеспечат единство метрологических измерений на предприятиях топливной компании «ТВЭЛ», сообщила пресс-служба института.

Комплексный договор, включающий проведение в 2019 году ряда метрологических экспертиз, внесение изменений в технические условия подписан между сторонами накануне. Отмечается, что подобные контракты заключались и ранее, однако в 2018 году было включено два новых вида работ: межлабораторные сличительные испытания по качеству сварных соединений, а также оценка состояния измерений в лабораториях предприятий.

«Именно в топливном дивизионе на протяжении многих лет заключаются договоры, позволяющие поддерживать состояние измерений на предприятиях на высоком уровне», — сообщил директор научно-исследовательского метрологического отделения АО «ВНИИНМ» Владимир Горшков.

В институте напомнили, что функции Главного научного метрологического центра возложены на ВНИИНМ по приказу госкорпорации «Росатом». Институт аккредитован на право проведения метрологической экспертизы, аттестации методик измерений, испытания стандартных образцов с целью утверждения типа.